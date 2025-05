Vandalizzato il parco giochi di Dasà, la condanna del sindaco: «Zero rispetto verso tutta la comunità»

Nella serata di ieri il parco giochi di Dasà è stato preso di mira da alcuni vandali che hanno danneggiato le giostrine e la fontana presenti e rotto i cestini, spargendo i rifiuti in tutta l’area. A denunciare l’accaduto il sindaco Raffaele Scaturchio che ha sottolineato: «Ieri sera il nostro parco giochi, uno spazio pensato per il divertimento e la serenità dei più piccoli, è stato oggetto di atti di vandalismo. Fontanella rotta, giochi danneggiati, cestini rotti e rifiuti sparsi dappertutto. Questi gesti non sono solo uno sfregio al decoro urbano, ma una mancanza di rispetto verso tutta la comunità, in particolare verso i bambini, che ora non possono più giocare in sicurezza».

Rivolgendosi agli autori del gesto, il primo cittadino ha aggiunto: «Ai ragazzi che hanno compiuto questi atti dico: non c’è ribellione nell’infrangere ciò che appartiene a tutti, c’è solo egoismo e inciviltà. Stiamo visionando la video sorveglianza che a breve aumenteremo, ma la vera sicurezza nasce dal rispetto, e il rispetto nasce dall’educazione». Infine Scaturchio ha concluso con un monito rivolto alla sua comunità: «Ai genitori, agli insegnanti, agli adulti tutti: educhiamo insieme al senso civico, il parco è di tutti, e tutti abbiamo il dovere di proteggerlo».