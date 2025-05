Civetta rimane incastrata tra i mattoni di una casa in costruzione a Mileto: salvata dai vigili del fuoco

Il rapace è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Non essendo in condizioni di volare da solo, è stato portato al Centro recupero animali selvatici di Catanzaro

I vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 2 maggio, a Mileto in via F. Conforti per il recupero di una civetta.

Il rapace notturno era rimasto incastrato con una zampa tra i laterizi forati di un fabbricato in corso di costruzione. È stato avvistato da alcuni passanti che, tramite il Nue (numero unico di emergenza, 112), hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Raggiunto il volatile, con l’utilizzo di una scala italiana, i vigili del fuoco hanno liberato la zampetta dell’uccello e successivamente, considerato che lo stesso non era in condizioni di volare autonomamente, lo hanno consegnato alle Guardie agro-forestali di Catanzaro che provvederanno a portare la civetta al Centro recupero animali selvatici della città capoluogo di regione.