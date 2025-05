Zambrone, via libera al rifacimento di piazza Giannini con un progetto da 178mila euro in vista della realizzazione del Museo dell’acqua

Il progetto della piazza

Il Comune di Zambrone ha dato il via libera al progetto di rifacimento di piazza Andrea Giannini. Il progetto, i cui lavori erano stati annunciati per febbraio-marzo, rientra nell’Accordo di Programma per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Calabria, finanziato con un contributo straordinario previsto dalla legge 197/2022. L’intervento, dal finanziamento complessivo di 350.000,00 euro, è stato appaltato all’impresa Global srl per un importo di 178.797,74 euro. Il sindaco Corrado L’Andolina: «L’intervento prevede la completa ristrutturazione della pavimentazione, il potenziamento dei sottoservizi e un aggiornamento dell’illuminazione pubblica».

Questa piazza, realizzata negli anni ’80 durante l’amministrazione di Salvatore L’Andolina, padre dell’attuale sindaco, si trova in un’area storicamente significativa, un tempo occupata dalle baracche di San Giovanni. Successivamente al restyling della piazza verrà creato, al suo interno, un innovativo Museo dell’acqua. Questo Museo diffuso, concepito come un’esperienza a cielo aperto, «presenterà circa dodici opere d’arte ispirate al tema dell’acqua, invitando artisti di ogni genere a partecipare. Le opere – ha poi aggiunto il sindaco – verrano valutate e scelte da un’apposita commissione».