Jonadi inaugura la nuova sala conferenze di Vena alla memoria di Nilde Iotti, giovedì la cerimonia

La locandina dell’evento

L’amministrazione comunale di Jonadi riapre al pubblico dell’ex Sala consiliare di Vena, completamente riqualificata e attrezzata per diventare una moderna Sala conferenze. La giunta comunale ha voluto dedicare questo importante spazio alla memoria di Nilde Iotti, figura di spicco della storia repubblicana italiana. L’inaugurazione si terrà giovedì 8 maggio alle ore 16 alla delegazione municipale, sita in località aeroporto a Vena di Jonadi. L’evento vedrà la partecipazione di illustri personalità, tra il prefetto di Vibo Anna Aurora Colosimo, il presidente della Provincia Corrado L’Andolina, il segretario comunale Adriana Avventura, l’assessore del Comune di Jonadi Valentina Fusca e l’ex deputato Giuseppe Lavorato. A moderare l’incontro sarà Giampiero Calafati, presidente del Consiglio comunale di Jonadi, mentre le conclusioni saranno affidate al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta.

«La riqualificazione dello spazio pubblico in Sala conferenze rappresenta un importante investimento per la comunità di Jonadi – hanno fatto sapere dalla sede municipale -, offrendo un nuovo punto funzionale e accogliente per ospitare eventi, incontri e iniziative di vario genere. L’intitolazione a Nilde Iotti sottolinea l’importanza di preservare e onorare la memoria di donne e uomini che hanno contribuito alla crescita civile e democratica del Paese. L’amministrazione comunale invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare all’evento inaugurale, un’occasione per scoprire questo nuovo spazio e condividere un momento significativo per la vita della comunità jonadese».