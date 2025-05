Martina Piserà, a Filandari e Pizzo lutto cittadino nel giorno dei funerali della 32enne morta al settimo mese di gravidanza

La comunità che l'ha vista crescere e quella che l'ha accolta dopo il matrimonio con il suo Alberto si fermano per partecipare al grande dolore della famiglia. Il sindaco Fuduli ha invitato i commercianti a sospendere le attività in concomitanza con la messa

Due comunità unite in un dolore troppo grande. Mesiano di Filandari, dove Martina Piserà viveva insieme al marito Alberto Lascala dopo il matrimonio, e Pizzo, che invece l’ha vista crescere. Nei due comuni domani, nel giorno dei funerali della 32enne al settimo mese di gravidanza morta all’ospedale di Vibo Valentia, sarà lutto cittadino.

Lo hanno deciso i sindaci, Rita Maria Fuduli per Filandari e Sergio Pititto per Pizzo. Entrambi hanno ritenuto doveroso proclamare il lutto, interpretando il comune sentimento di partecipazione al dolore della famiglia da parte delle rispettive comunità.

Dopo l’autopsia che si è svolta ieri pomeriggio nell’obitorio dello Jazzolino, i funerali si terranno domani, mercoledì 7 maggio, alle ore 15:30 nella chiesa di Maria Santissima della Neve a Mesiano. Dopo il rito funebre la salma di Martina proseguirà verso il cimitero comunale di Pizzo per essere tumulata nella cappella di famiglia.

In entrambi i comuni domani le bandiere esposte sulle facciate dei Municipi e degli altri edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta per tutta la giornata. A Pizzo sono sospese le manifestazioni pubbliche in programma.

A Filandari il sindaco Fuduli ha anche invitato i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre.

«Un’intera comunità si stringe nel dolore per una perdita così ingiusta e straziante – scrive l’amministrazione comunale di Filandari sulla sua pagina Facebook -. In segno di cordoglio, si invitano i cittadini, le attività commerciali e le istituzioni a osservare un momento di silenzio e raccoglimento. In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie Lascala e Piserà e il nostro affetto a tutte le persone che volevano bene a Martina. La comunità di Filandari si ferma per ricordare Martina e il piccolo che portava con sé».