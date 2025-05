Vibo, dopo più di un mese revocato il divieto di utilizzo dell’acqua a Triparni: nuova ordinanza del sindaco

È stata revocata l’ordinanza con cui lo scorso 3 aprile, il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo aveva vietato l’uso dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano nella frazione di Triparni ed altre zone limitrofe quali: la Sp 11 per Portosalvo, Contrada Le Calate, Contrada Contura, Contrada Porticella, Contrada Trisaino. Un divieto arrivato dopo le criticità che erano emerse dalle analisi effettuate dall’Asp di Vibo.

Dopo poco più di un mese, il provvedimento oggi è stato revocato in seguito a ulteriori analisi, dopo le quali sia l’Asp di Vibo Valentia che Arpacal hanno proposto al Comune l’annullamento del divieto di utilizzo. L’acqua che arriva nelle case di Triparni potrà quindi essere nuovamente utile a cucinare e lavarsi.

L’ordinanza di oggi dispone inoltre che la stessa sia notificata al dirigente del Settore 6, all’Asp di Vibo Valentia ed alla Sorical, oltre alla pubblicazione sull’albo pretorio.