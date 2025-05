Riaperta al traffico via Gagliardi a Vibo, l’assessore Monteleone: «Cantiere chiuso nei tempi previsti e rispettato l’assetto originario»

Presente ieri anche l'assessore al Commercio, Stefano Soriano, per incontrare gli esercenti della zona dopo i lavori di messa in sicurezza della pavimentazione in basole

«Siamo davvero lieti di poter consegnare alla città una nuova piccola ma importante opera, che si era resa necessaria per garantire la sicurezza nel breve tratto. La conclusione del cantiere di via Enrico Gagliardi rappresenta un’altra promessa mantenuta: quella di avviare e concludere nel più breve tempo possibile uno dei tanti cantieri presenti tra la città e le frazioni». Ad affermarlo in un comunicato stampa è l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Salvatore Monteleone, all’indomani della riapertura del tratto di strada, interessato, negli ultimi mesi, dai lavori di ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione. Alla riapertura, avventa ieri, Monteleone si è recato con l’assessore al Commercio, Stefano Soriano, ed insieme hanno incontrato anche i commercianti della zona.

«I lavori sono stati eseguiti nel rispetto dell’assetto originario e dei materiali, le basole ricollocate. Il tutto, possiamo dirlo – ha aggiunnto Monteleone – nel pieno rispetto del cronoprogramma. La scorsa settimana i lavori erano conclusi ma era necessario attendere i tempi tecnici per l’assestamento delle basole e della malta cementizia, ecco perché non abbiamo aperto prima. Ad ogni modo – ha poi concluso l’assessore – vogliamo scusarci per i lievi disagi che hanno potuto affrontare i cittadini e i commercianti dell’area, ma, come visto, l’amministrazione comunale e gli Uffici del settore Lavori pubblici hanno fatto tutto quanto in loro potere per limitarli al massimo ed accelerare. Analogamente stiamo facendo con tutti gli altri cantieri, poiché è fondamentale restituire alla città i suoi spazi e farlo senza pregiudicare il tessuto economico locale».