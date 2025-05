Jonadi, al Centro diurno “Il Dono” tutto pronto per il Mercatino della Solidarietà

Ultimi dettagli organizzativi, per quanto riguarda il Mercatino della Solidarietà in programma sabato prossimo a Jonadi, a partire dalle 16. La rassegna viene proposta dalla locale associazione “Il Dono. Devote Madonna del Rosario di Pompei” con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Un evento pensato per mettere al centro la partecipazione, la creatività e l’inclusione – attraverso una giornata ricca di attività, incontri e relazioni autentiche – che nell’occasione vedrà all’opera artigiani, hobbisti, volontari, operatori culturali e cittadini, in uno spazio condiviso dove esprimere creatività, promuovere valori solidali e rafforzare il legame con il territorio. L’iniziativa – così come spiega il sindaco Fabio Signoretta – nasce dal coordinamento delle numerose realtà che compongono la Consulta comunale delle associazioni e del volontariato, «istituita nel 2022 dall’Amministrazione per valorizzare il protagonismo civico, favorire la progettazione partecipata e dare voce al vasto mondo dell’associazionismo locale. Una rete viva, attiva e trasversale, oggi tra i principali motori di sviluppo sociale e culturale di Jonadi».

Il Mercatino della Solidarietà si svolgerà nella stessa sede del Centro diurno “Il Dono”, «realtà radicata nel tessuto sociale jonadese, che rappresenta un punto di riferimento per l’inclusione e l’attivazione comunitaria, e luogo che ogni giorno ospita esperienze, persone e percorsi capaci di generare valore e costruire relazioni durature». Esso, nello specifico, «si propone come un’occasione preziosa per rafforzare i legami tra le persone, promuovere rispetto e ascolto, e raccontare una Jonadi diversa, viva, unita e pronta a costruire – insieme – una comunità sempre più inclusiva e consapevole». Nel corso dell’evento sarà possibile visitare stand dedicati all’artigianato creativo, degustare prodotti locali, partecipare ad attività per grandi e piccoli e condividere buone pratiche di solidarietà. Non mancheranno spazi dedicati al gusto con una salsicciata serale aperta a tutti, pensata come momento di convivialità e incontro. A chiudere la giornata, un momento musicale dedicato alle tradizioni popolari «che offrirà l’occasione di vivere insieme un’atmosfera accogliente, festosa e partecipata, nel segno della cultura e dell’incontro».