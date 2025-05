Emergenza processionaria a Zambrone, scatta l’ordinanza del sindaco per contrastare l’insetto che distrugge i pini

Il provvedimento si rivolge ai proprietari di aree verdi in cui siano presenti gli alberi sempreverdi e varie specie di cedro

Il sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina, ha emanato oggi un’ordinanza per contrastare la presenza della processionaria del pino sul territorio comunale, disponendo alcune linee guida rivolte alla cittadinanza. In particolare, l’ordinanza si rivolge ai proprietari di aree verdi in cui siano presenti pino nero, pino silvestre, pino marittimo e varie specie di cedro, invitandoli a effettuare verifiche e ispezioni sugli alberi presenti nelle loro proprietà, al fine di accertare l’eventuale presenza di nidi di processionaria.

In caso di riscontro positivo, i proprietari interessati saranno tenuti a rimuovere o distruggere i nidi. Qualora tali operazioni risultino impraticabili per motivi tecnici od operativi, sarà possibile ricorrere a interventi chimici. L’ordinanza specifica inoltre che tutte le spese relative agli interventi saranno a carico dei proprietari e vieta espressamente il deposito di rami contenenti nidi di processionaria all’interno delle frazioni dei rifiuti raccolti.

Infine, il provvedimento dispone la pubblicazione dell’ordinanza sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, l’affissione nei luoghi pubblici, la trasmissione al Servizio Tecnico comunale per le opportune ispezioni nelle aree verdi pubbliche (piazze, parchi e zone boschive) e all’Ufficio di Polizia Municipale, incaricato di vigilare sull’esecuzione corretta del provvedimento.