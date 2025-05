Morte Martina Piserà, l’Asp di Vibo istituisce la commissione d’inchiesta per far luce sul decesso: i nomi

La donna è morta nel reparto di Ginecologia dove era stata trasferita dal Pronto Soccorso in seguito alla morte del bambino che portava in grembo

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha istituito una commissione d’inchiesta per far luce sul decesso di Martina Piserà, di 32 anni, al settimo mese di gravidanza avvenuto domenica scorsa all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. La donna è morta nel reparto di Ginecologia dove era stata trasferita dal Pronto Soccorso in seguito alla morte del bambino che portava in grembo.

La commissione nominata dal commissario dell’Asp Vittorio Piscitelli è presieduta da Giuseppe Di Mizio, medico legale dell’Università di Catanzaro e composta da Salvatore Braghò, direttore sanitario aziendale f.f.; Sebastiano Macheda, direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza del Gom “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria; Marika Biamonte, risk manager dell’Azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro e Sabrina Caglioti, dirigente Uoc Ufficio Legale dell’Asp, componente.