Il nordamericano Robert Francis Prevost è il nuovo papa, inizia il pontificato di Leone XIV: «La pace sia con tutti voi»

Robert Francis Prevost è il nuovo papa, con il nome pontificale di Leone XIV. Prefetto del Dicastero per i Vescovi, Arcivescovo-Vescovo emerito di Chiclayo, promosso lo scorso 6 febbraio da Bergoglio all’Ordine dei Vescovi con il titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano. Lunghissima la sua presenza in Sudamerica, in Perù.

Alle 18.08 di questa sera, dal comignolo della Cappella Sistina si è alzata la fumata bianca. La Chiesa cattolica ha un nuovo Papa. Dopo appena due giorni di attesa e quattro votazioni del 133 cardinali in Conclave, il segnale tanto atteso è arrivato, portando con sé un’ondata di commozione e gioia tra le decine di migliaia di fedeli accorsi in Piazza San Pietro, sotto un cielo screziato, carico di emozione e storia.

Poco dopo la fumata, le campane della Basilica hanno cominciato a suonare a festa. Tutti gli occhi si sono rivolti al balcone centrale della Basilica vaticana. Dopo circa un’ora di trepidazione, alle 19.10, le tende rosse e bianche si sono aperte. Il cardinale protodiacono Dominique Mamberti ha raggiunto la Loggia delle Benedizioni e ha pronunciato le parole che da secoli sanciscono l’inizio di un nuovo Pontificato per la Chiesa universale: Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam, cardinale Robert Francis Prevost. «La pace sia con tutti voi», le sue prime parole.