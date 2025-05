Dopo 20 anni di attesa forse è la volta buona per la messa in sicurezza della strada Parghelia-Fitili (Sp 19): step decisivo in Provincia

Da sinistra: Landro, Nesci e L’Andolina

«È stata finalmente raggiunta una soluzione per lo sblocco e la messa in sicurezza della strada Sp n. 19 che collega Parghelia alla frazione di Fitili, grazie al tavolo svoltosi alla Provincia di Vibo Valentia su richiesta dell’ex parlamentare Dalila Nesci e del sindaco di Parghelia Antonio Landro, con il presidente della Provincia Corrado L’Andolina che ha risposto prontamente ed in maniera risoluta». Questo è quanto si legge nel comunicato stampa diramato a margine dell’incontro. «A seguito dell’approvazione in giunta comunale del progetto esecutivo di adeguamento sismico e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in frazione Fitili – prosegue la nota stampa -, si compie un passo decisivo per un’opera attesa da quasi 20 anni. Si tratta di un’arteria stradale di cruciale collegamento per lo sviluppo delle aree interne che già nel 2023 aveva ottenuto parere con esito positivo, da parte del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale».

«Grazie all’interlocuzione istituzionale con il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, e alla condivisione della necessità dell’adeguamento dei prezzi del progetto da parte del Comune di Parghelia, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro, sarà possibile formalizzare l’invio del fascicolo alla piattaforma Rendis della Regione Calabria per la richiesta di finanziamento. Prevista a stretto giro anche la pulizia delle cunette e l’ordinaria manutenzione della strada in vista della stagione estiva».