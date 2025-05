Tropea, approvato il nuovo regolamento per le aree pedonali e la circolazione nella Ztl. Ecco tutte le autorizzazioni previste

Il Comune di Tropea ha recentemente approvato un nuovo “Regolamento per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a traffico limitato (Ztl) e nelle Aree pedonali (Apu)”. Questa iniziativa redatta dal comandante della Polizia municipale, Domenico Papalia, punte a «privilegiare la mobilità pedonale, migliorare la fruibilità del centro storico e garantire una maggiore sicurezza pubblica». Il nuovo regolamento mira a disciplinare in modo più efficace l’accesso, il transito e la sosta nelle zone più sensibili della città, coniugando le esigenze dei residenti, delle attività commerciali e la tutela del patrimonio urbano. Il cuore del nuovo regolamento è la definizione chiara delle tipologie di autorizzazioni per l’accesso alle Ztl e alle aree pedonali così distinte:

Autorizzazioni di Tipo A: rilasciate ai residenti delle aree Ztl, con limitazioni sul numero di veicoli per nucleo familiare e sulla frequenza di transito in specifici periodi dell’anno;

rilasciate ai residenti delle aree Ztl, con limitazioni sul numero di veicoli per nucleo familiare e sulla frequenza di transito in specifici periodi dell’anno; Autorizzazioni di Tipo AD: destinate ai cittadini dimoranti non residenti e ai proprietari di unità abitative non locate, con limitazioni di accesso e sosta;

destinate ai cittadini dimoranti non residenti e ai proprietari di unità abitative non locate, con limitazioni di accesso e sosta; Autorizzazioni di Tipo AG: riservate ai proprietari o utilizzatori di autorimesse o posti auto all’interno della Ztl, per il solo transito finalizzato al ricovero dei veicoli.

Inoltre, sono previste autorizzazioni per veicoli adibiti al trasporto pubblico (Tipo TP), veicoli al servizio di persone invalide e autorizzazioni speciali per specifiche necessità. Il rispetto del regolamento sarà monitorato attraverso varchi elettronici e la creazione di una “lista bianca” delle targhe autorizzate. Sono previste sanzioni amministrative per le violazioni, con importi da 75 a 250 euro. L’introduzione di varchi elettronici per il controllo degli accessi rappresenta un’innovazione significativa. «Questo sistema – ci aveva fatto sapere il comandante Papalia – permetterà un monitoraggio più preciso degli accessi e una gestione più efficiente delle autorizzazioni, pur garantendo il rispetto della privacy dei cittadini».