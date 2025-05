Vibo Marina, la polizia locale sequestra due costruzioni abusive: «Un immobile era già finito, per l’altro avevano tirato su i pilastri»

Non si fermano i controlli a tappeto della Polizia municipale di Vibo Valentia sul territorio comunale, con particolare attenzione alle zone più sensibili dal punto di vista urbanistico. Nei giorni scorsi, l’attività di monitoraggio degli agenti si è concentrata sulla frazione di Vibo Marina, dove è stata notata un’insolita attività edile all’interno di un terreno. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di approfondire la situazione, accedendo all’area e constatando la realizzazione di opere abusive di significativa entità. Nello specifico, si legge nel comunicato stampa della Polizia municipale, è stata «scoperta una platea in cemento armato con la contestuale edificazione dei relativi pilastri», preludio, con ogni probabilità, alla «costruzione di un nuovo immobile». Inoltre, è stato «rinvenuto un immobile di circa 150 metri quadrati, già rifinito esternamente» ma, come accertato dagli agenti, «completamente privo di qualsivoglia autorizzazione». Di fronte alla «flagranza dell’abuso edilizio», gli agenti della Polizia municipale non hanno esitato a «procedere con il sequestro penale dei due manufatti». Tale misura si è resa necessaria «per impedire l’ulteriore prosecuzione dei lavori illegittimi e per preservare l’integrità del territorio».

Contestualmente, «il proprietario dell’area è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente per i reati edilizi previsti dalla normativa vigente». L’operato della Polizia municipale ha trovato «immediata convalida da parte della Procura della Repubblica, che ha riconosciuto la correttezza e la legittimità del sequestro». Questo episodio sottolinea ancora una volta l’impegno costante delle Forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, una piaga che deturpa il paesaggio e compromette la legalità nel settore delle costruzioni. «L’attenzione della Polizia locale di Vibo Valentia – conclude poi la nota stampa – rimane alta, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme urbanistiche e la tutela del territorio comunale».