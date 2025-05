Vibo avvolta dalla nebbia dà l’ultimo saluto alla coppia morta nell’incidente sulla Strada dei due mari: Duomo gremito per i funerali

Clima insolito per una giornata di maggio a sottolineare l'atmosfera di profonda tristezza per la perdita dei due stimati professionisti. Nell'omelia l'invito del sacerdote a pregare per i tre figli

La pioggia costante, la nebbia fitta ad avvolgere il centro di Vibo Valentia. Un clima insolito per una giornata di maggio, ma che ha reso ancora più palpabile l’atmosfera di profonda tristezza nel giorno dell’ultimo saluto a Ornella Pelle e Nicola Barbieri, la coppia morta in un tragico incidente stradale avvenuto mercoledì mattina lungo la statale 280 all’altezza della galleria di Marcellinara. Entrambi di 68 anni, vivevano a Catanzaro ma lui era originario di Vibo Valentia e lei di Cittanova.

I funerali, celebrati da cinque sacerdoti, si sono tenuti questo pomeriggio in un Duomo di San Leoluca gremito, che a fatica conteneva le persone giunte da più parti della Calabria per rendere omaggio ai due coniugi, stimati farmacisti, e per stringersi al dolore dei tre figli e dell’intera famiglia. Davanti all’altare due bare, una a fianco all’altra, proprio come Ornella e Nicola avevano camminato nei tanti anni di vita assieme.

Un destino tragico il loro, di fronte al quale risulta troppo difficile trovare una spiegazione. Lo ha sottolineato anche il sacerdote nell’omelia: «Qualunque risposta tentiamo di dare al perché sia avvenuta questa disgrazia, la mancanza resta. È un momento di buio per i nostri cuori, sembra ci sia spazio solo per la disperazione ma dobbiamo anche avere fede. In questo momento i nostri occhi sono offuscati, vediamo solo due bare e il dolore della famiglia e degli amici. Ma una luce c’è e noi dobbiamo guardare oltre a ciò che vediamo con i nostri occhi». Quindi il riferimento alla vita eterna e, soprattutto, l’invito a tutti i presenti a pregare per i tre figli della coppia, affinché il terribile lutto che li ha colpiti «non li faccia chiudere nel dolore e non faccia credere loro che sia tutto finito». Al termine della messa, il ricordo commosso del figlio maggiore della coppia e di uno dei nipoti.

In concomitanza dei funerali, è stato proclamato il lutto cittadino a Sellia dove Barbieri era titolare della storica farmacia in cui aveva lavorato per oltre 40 anni divenendo un punto di riferimento per l’intera comunità, come spiegato ieri in una nota dal sindaco Giordano, presente oggi ai funerali con la fascia tricolore.