Disco verde a Drapia per il Rendiconto di gestione 2024, Porcelli: «Intercettati 11 milioni di euro per oltre 20 interventi sul territorio»

Il Consiglio comunale di Drapia ha approvato recentemente il Rendiconto di gestione 2024, un documento che illustra in dettaglio l’operato dell’anno scorso dell’amministrazione comunale guidata da Alessandro Porcelli. «Grazie all’efficace capacità dell’amministrazione e al lavoro degli Uffici – ha esordito il sindaco Porcelli -, sono stati intercettati finanziamenti ministeriali, regionali e provinciali – per valore complessivo di 11.176.349,75 euro – per sostenere le necessità di diversi settori, in primo luogo l’Ambiente. Un risultato significativo è stato il mantenimento della qualità dei servizi senza aumentare le tasse, parallelamente al sostegno di numerose opere pubbliche». In totale, tra opere completate e in corso, si contano oltre 20 interventi, «un numero notevole per un Comune di soli 2100 abitanti», il suo commento.

L’avanzo di amministrazione «ha permesso la copertura completa dei fabbisogni di tutti gli assessorati e settori comunali, con una parte disponibile di 486.211,14 euro destinata a futuri interventi». Si registra un «incremento del risultato di esercizio rispetto all’anno precedente, passando da 2.577.281,01 euro nel 2023 a 3.824.355,23 euro nel 2024», ha poi fatto notare Porcelli nella sua relazione. Tra gli interventi di maggior impatto rientra la strada “Briganteo”, fondamentale cantiere avviato per il completamento del collegamento stradale Drapia-Tropea e, contestualmente, lo sviluppo del centro abitato. L’annuncio e l’avvio dei lavori su questa infrastruttura hanno già determinato un incremento del valore degli immobili nella zona. Altrettanto importante è la strada che conduce alla “Cittadella di Padre Pio”, la quale si snoda al confine con l’area turistica per eccellenza del nostro territorio».

Nel corso del 2024, si è proceduto all’implementazione della rete idrica «con l’intercettazione di due nuovi punti di approvvigionamento, migliorando l’efficienza della distribuzione idrica». Interventi significativi sono stati realizzati anche sulla rete fognaria, con «benefici concreti per l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini». I finanziamenti ottenuti dall’amministrazione «rappresentano un valore economico stabile e duraturo per il territorio, con un crescente impatto positivo del turismo». Tra gli interventi finanziati si annoverano:

In fine, il sindaco, rivolgendo un ringraziamento «a tutti i consiglieri, alla giunta, al segretario, ai responsabili di servizio e ai dipendenti comunali per l’impegno profuso», ha fatto sapere durante la seduta di Consiglio di aver «utilizzato l’avanzo di amministrazione per la copertura di crediti di dubbia esigibilità e per accantonamenti previsti dalla normativa contabile», sottolineando come «l’avanzo libero di oltre 486.000,00 euro» sia un «risultato di rilievo per un Comune di queste dimensioni».