Tropea si prepara ad ospitare la III edizione del Triathlon degli Dei. Ecco il dispositivo traffico e le modifiche alla viabilità

Tropea domani si appresta ad accogliere la III edizione dell’evento sportivo nazionale “Triathlon degli Dei”, una manifestazione itinerante che coinvolgerà diverse aree del centro abitato e del litorale con varie discipline sportive. Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della competizione, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee e straordinarie alla viabilità.

ZTL straordinaria e limitazioni al traffico

In particolare, il comandante della Polizia municipale, Domenico Papalia, ha ordinato l’attivazione straordinaria della Zona a traffico limitato nei varchi di via Libertà, via Carmine e via Marina Vescovado, con orario dalle 12 alle 21. Inoltre, dalle ore 12 fino al termine della manifestazione, sono previste limitazioni stradali con gestione manuale del traffico da parte degli agenti di Polizia locale in via Libertà e via Carmine. Gli agenti avranno anche la facoltà di interdire temporaneamente il transito veicolare, se necessario, per assicurare il passaggio in sicurezza degli atleti.

Divieti di sosta

Per consentire lo svolgimento delle gare, sono stati istituiti divieti di sosta in alcune zone cruciali. Dalle ore 09 fino al termine dell’evento, sarà vietata la sosta in tutto il piazzale Marina dell’Isola e su entrambi i lati del lungomare “Antonio Sorrentino” zona “Roccette”, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Marina Vescovado e il lido “Calypso”.

Transito contingentato sul litorale

Sempre dalle ore 9 fino alla conclusione del Triathlon, il transito sul litorale sarà regolato in base alle esigenze del traffico, con la supervisione degli agenti di Polizia locale.