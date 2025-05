Al porto di Vibo Marina una nave da crociera “rompighiaccio” che arriva fino in Antartide: a bordo turisti inglesi e americani

La Hebridean Sky è unica nel suo genere perché spesso viaggia su rotte polari. Ad accogliere i 110 passeggeri sbarcati per un tour lungo la Costa degli dei c’erano i rappresentanti della Pro Loco che hanno distribuito brochure in lingua inglese sulla storia dello scalo vibonese

La Hebridean Sky è una nave da crociera unica nel suo genere, progettata per viaggi in destinazioni estreme come l’Antartide grazie al suo scafo rinforzato per rompere i ghiacci. Questa mattina la nave è entrata in porto ed ha ormeggiato presso la banchina “Bengasi” con a bordo circa 110 passeggeri, in prevalenza inglesi e americani, che faranno escursioni in bus lungo la Costa degli dei. Quello di Vibo Marina è l’unico approdo previsto in Calabria, un segnale positivo per il turismo crocieristico e l’economia locale.

La nave da crociera, che appartiene alla compagnia inglese Noble Caledonia, è giunta da Salerno e alle 14 ha messo la prua verso l’isola di Stromboli, prima di toccare Messina e Malta. Si tratta di una nave con una storia affascinante: costruita nel 1991, è stata inizialmente battezzata “Renaissance VII” e nel corso degli anni ha cambiato più volte nome. E’ famosa per i suoi itinerari lontani dalle rotte più battute, infatti oltre alle crociere nel Mediterraneo offre spedizioni in Antartide e Capo Horn: un mix di lusso e avventura per offrire esperienze indimenticabili. Le sue dimensioni sono contenute, ma propone crociere di livello, con servizi pensati per offrire un’esperienza di lusso e comfort. E’ una delle navi più esclusive al mondo: un club a bordo, con un ampio salone, bar principale e pianista offre un ambiente perfetto per il relax, mentre un ascensore permette di accedere facilmente a tutti i ponti della nave.

Le suite, suddivise in otto categorie, includono un salotto, un bagno privato e una finestra panoramica. Il porto di Vibo Marina, grazie alla sua posizione strategica e per la sicurezza che offre con la baia di Santa Venere, si conferma come un punto di approdo per il turismo crocieristico internazionale rafforzando il legame tra la città e la splendida Costa degli dei. Ad accogliere la nave erano presenti rappresentanti della Pro Loco che hanno distribuito, a crocieristi ed equipaggio, brochure in lingua inglese sulla storia del porto di Vibo Marina.