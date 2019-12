Pizzeria in fiamme a San Calogero, ingenti i danni

I carabinieri hanno avviato le indagini per far luce sull’episodio dalla probabile natura dolosa

Indagini a tutto campo a San Calogero per far luce sull’incendio che ha quasi interamente distrutto la pizzeria “Angolo della pizza” sita in via della Musica dinanzi al Municipio. Un locale che ha aperto i battenti lo scorso anno ed appartiene a V.G., di 32 anni. Per spegnere le fiamme sul posto si sono portati i vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia, mentre indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Tropea. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Utili potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona.