Giubileo delle Bande e dello spettacolo popolare, in piazza San Pietro a Roma anche l’Associazione Paolo Serrao di Filadelfia

Roma è stata travolta da un’ondata di musica e festa lo scorso 10 e 11 maggio, in occasione del “Giubileo delle Bande e della spettacolo popolare”, un evento organizzato dal Dicastero dell’evangelizzazione. L’Ampas, Associazione musicale Paolo Serrao, di Filadelfia è stata tra le protagoniste di questa straordinaria manifestazione.

Musica nelle piazze

«Sabato 10 maggio – ha fatto sapere l’Associazione attraverso un comunicato stampa -, la città si è trasformata in un palcoscenico diffuso con l’iniziativa “Musica nelle piazze”. Ben 31 piazze della Capitale hanno risuonato delle note di bande musicali provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero, celebrando la musica come veicolo di unione, identità e partecipazione. L’Ampas si è esibita nel cuore di Trastevere, in piazza Trilussa, conquistando il pubblico internazionale con la sua performance e portando la tradizione bandistica per le vie del centro storico, culminando in un’esibizione a Campo dei Fiori. Un momento speciale è stato l’esecuzione della marcia sinfonica “Omaggio a Filadelfia” del compianto maestro Giuseppe Gugliotta».

Le celebrazioni sono proseguite domenica 11 in piazza Cavour, «con una sfilata delle Bande prima della santa messa per il “Giubileo delle Bande e dello Spettacolo popolare”, presieduta da Mons. Rino Fisichella. Successivamente, un imponente corteo bandistico, composto da circa 100 bande, ha attraversato la città fino a piazza San Pietro, dove le musiche hanno continuato a risuonare fino al culmine dell’evento: il canto pasquale del Regina Coeli con Papa Leone XIV». Per l’Associazione, «l‘emozione ha raggiunto l’apice con la prima apparizione pubblica del Papa dalla finestra di piazza San Pietro, a pochi giorni dalla sua elezione».

Il presidente dell’Ampas, Gianpietro Rondinelli, ha sottolineato come questa esperienza «abbia arricchito musicalmente e socialmente i numerosi giovani dell’Associazione, grazie anche al sostegno dell’amministrazione comunale di Filadelfia». Un plauso è stato rivolto al maestro Francesco Serratore, ai capibanda Davide Diaco e Costantino Maiolo e ai membri del direttivo Tommaso Anello, Pietro Caruso, Teodoro Villelli, Giuseppe Mazzotta e Giuseppe De Nisi «per il loro contributo alla riuscita dell’evento». Infine, i componenti dell’Ampas si sono detti «orgogliosi di aver rappresentato la comunità di Filadelfia e la Calabria in questo evento unico e memorabile».