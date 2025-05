‘Ndrangheta a Milano: 37enne di Soriano rimesso in libertà

Lascia il carcere e ritorna in libertà Giuseppe Orecchio, 37 anni, di Soriano Calabro, arrestato il 5 maggio scorso dal gip distrettuale di Milano nell’ambito di un’inchiesta su usura ed estorsioni derivato dall’indagine principale sull’omicidio in Lombardia di Antonio Bellocco. Il 37enne (difeso dall’avvocato Giuseppe Orecchio), dopo l’interrogatorio di garanzia dinanzi al gip è stato scarcerato e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Giuseppe Orecchio ha risposto a tutte le domande del gip ed a seguito delle sue dichiarazioni, il pm ha deciso di risentire la persona offesa che ha confermato la versione dell’indagato. Da qui la sua scarcerazione. È indagato per il reato di concorso in usura aggravata.

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta a San Siro, il presunto killer del capo ultrà Boiocchi in silenzio davanti al gip