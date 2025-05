Carenza idrica a Tropea: il Comune limita l’utilizzo dell’acqua potabile fino al 30 settembre. Ecco cosa prevede l’ordinanza

La carenza idrica, che si verifica da qualche anno a macchia di leopardo a Tropea, ha portato i Commissari straordinari del Comune ad emettere un’ordinanza che limita l’uso dell’acqua potabile a scopi alimentari, domestici e igienico-sanitari, dato l’incremento di presenze e in previsione della stagione estiva in arrivo. La decisione è stata presa a causa della significativa riduzione delle riserve idriche nel territorio provinciale e comunale, con conseguente abbassamento delle falde e diminuzione delle portate utili da pozzi e opere di presa. L’ordinanza, vieta l’utilizzo «dell’acqua potabile per usi non essenziali fino al 30 settembre». Nello specifico, «è vietato utilizzare l’acqua del pubblico acquedotto per lavare cortili, piazzali, veicoli a motore, barche e altri mezzi, riempire vasche da giardino, piscine e fontane ornamentali, e per innaffiare orti e giardini. Sono esclusi dal divieto i servizi pubblici di igiene urbana, il verde pubblico e l’utilizzo zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate».

Il provvedimento è stato reso noto alla cittadinanza tramite Avvisi pubblici, affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tropea. «La non ottemperanza dell’ordinanza – si legge ancora nel provvedimento emesso – comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a 500 euro, come previsto dall’art. 7 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000». L’ordinanza è stata notificata alla Polizia municipale, alla locale Stazione dei carabinieri, al Posto fisso di Polizia e alla Tenenza della Guardia di finanza.