Incidente a Gerocarne, perde il controllo della moto e cade: trasportato con l’elisoccorso a Catanzaro

L'uomo ha riportato un politrauma ed è stato traferito in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri

Incidente stradale nella mattinata di oggi a Gerocarne. Si tratta, in particolare, di un incidente autonomo: a essere coinvolta solo una motocicletta. Il centauro alla guida ha presumibilmente perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, ed è caduto riportando un politrauma.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, poi viste le condizioni del ferito è stato attivato l’elisoccorso che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, per ricostruire la dinamica.