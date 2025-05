Maltempo, domani scuole chiuse anche a Vibo: ecco l’elenco in aggiornamento dei Comuni – LIVE

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di livello arancione per oggi e la giornata di venerdì 16 maggio, a causa di una perturbazione che porterà precipitazioni intense e temporali su gran parte della Calabria. In risposta, come ormai accade quasi sempre in questi casi, i Comuni stanno valutando l’emanazione delle ordinanze di chiusura delle scuole. I primi comuni a decidere in questo senso sono stati Serra San Bruno, Nardodipace, Mongiana. Poi è stata la volta di Vibo Valentia, con l’ordinanza del sindaco Enzo Romeo.

Non è caso che i primi Comuni a decidere siano stati quelli dell’area montana. Il ciclone mediterraneo che si sta abbattendo sulla Calabria, infatti, colpirà soprattutto le aree interne e la fascia jonica, con possibili nubifragi. Più attenuate, invece, dovrebbero essere le precipitazioni sulla costa tirrenica.

Le autorità locali invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni fornite attraverso i canali ufficiali. La Protezione Civile raccomanda massima prudenza, soprattutto nelle aree soggette a rischio idrogeologico.

L’elenco dei Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole

Acquaro

Arena

Mongiana

Nardodipace

Nicotera

Serra San Bruno

Stefanaconi

Vibo Valentia

(IN AGGIORNAMENTO)