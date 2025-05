Maltempo, un fiume di fango nella strada che va al porto di Tropea: «Evitate di percorrerla»

Un vero e proprio fiume di fango ha invaso a Tropea la strada comunale che dall’ex statale 522 porta allo slargo antistante il porto turistico, a causa delle intense piogge che oggi si sono abbattute su tutta la provincia vibonese.

La Protezione civile invita a prestare attenzione e ad evitare di percorrere quel tratto di strada, che peraltro costeggia il torrente La Grazia. Intanto la Commissione straordinaria che guida il Comune di Tropea ha convocato il Centro operativo comunale (Coc), alla luce dell’allerta meteo arancione diramata nel primo pomeriggio di oggi e valida anche per domani.

Per la strada comunale in questione, un copione già visto dal momento che già a fine marzo scorso era divenuta impraticabile a causa delle abbondanti precipitazione. In quel caso si era provveduto, con un’ordinanza del comandante della Polizia locale, a interdire il transito sia pedonale che veicolare.