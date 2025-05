Incendio in un’autofficina a Joppolo, completamente distrutti alcuni mezzi all’interno

Sul posto 12 unità dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. In corso accertamenti per risalire alle cause del rogo

Un violento incendio ha interessato stasera un’autofficina situata lungo la Strada Provinciale 23, nel territorio del comune di Joppolo.

L’intervento ha visto impegnate complessivamente 12 unità dei vigili del fuoco, con squadre provenienti dalla sede centrale del Comando provinciale e dal distaccamento di Ricadi, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico.

Il rogo ha completamente distrutto tre autovetture, due motocicli e un camper, presenti all’interno della struttura. L’edificio interessato, composto da due livelli in parte adibito ad attività di verniciatura, conteneva diversa attrezzatura professionale, anch’essa coinvolta dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.