Furti d’auto nel parcheggio dietro l’ospedale di Vibo, l’allarme del personale sanitario: «Situazione sempre più preoccupante»

Il parcheggio alle spalle dell’Ospedale di Vibo

Il personale sanitario in servizio all’ospedale di Vibo denuncia un altro tentativo di furto d’auto nel parcheggio alle spalle del nosocomio. «Solo le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito che il furto fosse portato a termine. Il veicolo è stato ritrovato con tutti i finestrini aperti e diverse parti smontate, segno evidente di un’azione criminosa ormai reiterata». A denunciare con forza questo nuovo episodio è il sindacato Nursind di Vibo Valentia, che attraverso una nota stampa esprime la sua profonda preoccupazione per una situazione che definisce «sempre più grave e preoccupante». Il sindacato ricorda come già in passato siano state «segnalate analoghe vicende, rimaste purtroppo senza una risoluzione concreta. La situazione continua a peggiorare – sottolinea il Nursind – con gravi ripercussioni non solo economiche, ma soprattutto psicologiche per chi ogni giorno si impegna a garantire la salute dei cittadini». La frustrazione e il senso di insicurezza tra gli operatori sanitari sono palpabili. «È inaccettabile – prosegue il sindacato – che i professionisti della sanità, già sottoposti a enormi pressioni lavorative, debbano anche affrontare il timore di subire danni ai propri beni personali».

Il rinnovato appello del Nursind Vibo: «Chiediamo con forza l’intervento della Prefettura e delle Forze dell’ordine affinché venga rafforzata la sorveglianza nella zona e si adottino misure concrete per prevenire nuovi episodi di criminalità. La sicurezza di chi opera al servizio della collettività deve essere una priorità assoluta. Confidiamo nella massima attenzione delle autorità competenti e nella sensibilità della stampa nel dare risalto a questa grave problematica».