«Venite tutti», il Comune di Vibo invita la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione ufficiale del Parco delle biodiversità

Alle ore 16 è prevista l'apertura dell'area riqualificata in località Feudotto, mentre dalle 17 al via le letture ad alta voce e le attività per bambini e famiglie

“Bimbi al Parco per le letture ad alta voce”. Con questa iniziativa il Comune di Vibo Valentia annuncia l’inaugurazione del Parco delle biodiversità. L’evento si svolgerà oggi pomeriggio, domenica 18 maggio alle ore 16. «Sarà una giornata dedicata alle famiglie, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Mammachemamme” in collaborazione con il gruppo Nati per Leggere Vibo Valentia e patrocinata dal Comune di Vibo Valentia», si legge sulla pagina Facebook dell’ente. «Alle ore 16 è prevista l’apertura del nuovissimo Parco della biodiversità di località Feudotto, mentre dalle 17 al via le letture ad alta voce e le attività per bambini e famiglie. L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare alla giornata e con l’occasione visitare il nuovo parco». L’area verde, che si trova alla periferia sud della città, comprende un’area giochi, campetto da basket, da padel e un’area fitness.



L’opera, promossa dall’allora assessore Giovanni Russo nell’ambito della pianificazione PNRR per i progetti di riqualificazione urbana, rientra in un finanziamento complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro.



Già da qualche giorno, in concomitanza con l’installazione delle telecamere di videosorveglianza, centinaia tra adulti e bambini avevano popolato l’area verde che oggi, come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone sarà ufficialmente inaugurato.