Bando “Bici in Comune”? Buco nell’acqua. Solo 3 amministrazioni vibonesi ottengono i soldi: fuori anche Vibo e Mileto

Per mesi i sindaci vibonesi hanno subissato le redazioni giornalistiche con comunicati roboanti che annunciavano la partecipazione al bando nazionale “Bici in Comune”, promosso dal ministero dello Sport e i Giovani. Note enfatiche dalle quali sembrava che avessero già i soldi in tasca. E invece, sono appena 3 i Comuni vibonesi che hanno centrato l’obiettivo: Drapia, Francica e Jonadi, che si vedono finanziare il loro progetto con 50mila euro ciascuno. Ben 17, invece, i Comuni che restano a bocca asciutta, tra cui spiccano quelli di Vibo Valentia e Mileto, che aspiravano agli 80mila euro di finanziamento previsto per i territori con una popolazione tra i 5mila e i 50mila residenti.

Il bando, aperto il 7 novembre 2024, prevede il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere la mobilità ciclistica in tutte le sue modalità, a cominciare dalla realizzazione di itinerari per il cicloturismo, che ha sempre maggior appeal su chi sceglie la meta delle proprie vacanze. L’avviso pubblico riguarda anche progetti di riqualificazione, innovazione e digitalizzazione dei percorsi ciclabili già esistenti, la realizzazione di nuovi itinerari diretti verso le zone industriali e commerciali e l’organizzazione di eventi sportivi che incentivino all’utilizzo della bici e al cicloturismo.

Una panacea anche da un punto di vista della propaganda politica, considerato che il tema è buono per tutte le stagioni e presenta tante sfaccettature positive (finanziamenti pubblici, qualità della vita, mobilità, rispetto dell’ambiente, turismo). Molti Comuni, quindi, hanno dato fondo alla comunicazione istituzionale già al momento dell’adesione al bando, ma, come diceva un grande allenatore di calcio, “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”.

In particolare, la medaglia di legno per i progetti considerati idonei ma non ammessi al finanziamento per esaurimento delle risorse, va ai Comuni di Simbario, Mileto e Vibo.

Non sono stati considerati ammissibili, per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto, i progetti di Parghelia, Briatico, Brognaturo, Vallelonga, Zambrone, Soriano Calabro, Polia, San Nicola Da Crissa, Filogaso, Monterosso Calabro e Nardodipace.

Infine, esclusi (ex art.10) a prescindere dalla valutazione del progetto, i Comuni di Fabrizia, Maierato e San Costantino Calabro.