Vibo, inaugurato ufficialmente il Parco delle biodiversità. Il sindaco Romeo: «Orgogliosi di avercela fatta»

Un luogo pensato per tutte le età, dotato anche di un campo da basket e uno da padel. Popolato da famiglie e bambini già da giorni, oggi il vero taglio del nastro. Soddisfatta l'amministrazione: «La città e i nostri giovani hanno bisogno di luoghi d'incontro»

Una giornata di sole ha fatto da cornice perfetta all’inaugurazione del Parco della Biodiversità nel quartiere Feudotto di Vibo Valentia, un’opera attesa da tempo dalla comunità che già da qualche giorno ha iniziato ad animare con entusiasmo la nuova area. Che, pensata per tutte le età, è dotata di un campo da basket, spazi gioco per i più piccoli e un moderno campo da padel: un vero e proprio luogo di aggregazione che coniuga sport, svago e socialità.

Il Parco, voluto dall’allora assessore Giovanni Russo, era previsto dalla pianificazione del Pnrr dedicata alla riqualificazione urbana e ha beneficiato di un finanziamento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro.

«Siamo felici di poter consegnare alla città questo splendido parco – ha dichiarato il sindaco Enzo Romeo –. Lo abbiamo ereditato 11 mesi fa e da allora abbiamo lavorato sodo per portarlo a termine. Abbiamo seguito passo dopo passo la ditta esecutrice, affrontando e risolvendo le criticità che si erano presentate. Oggi possiamo dire di avercela fatta, e ne siamo orgogliosi. Vibo ha bisogno di luoghi d’incontro, spazi dove fare sport, dove stare insieme. È fondamentale per i nostri giovani».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alle Politiche infrastrutturali e manutenzione, Salvatore Monteleone, che ha sottolineato il valore simbolico e pratico dell’intervento: «Finalmente siamo riusciti ad aprire quest’altro spazio verde per la città e per il quartiere Feudotto, un’area che è stata completamente trasformata: dove prima c’erano solo erbacce, oggi c’è un parco vivo e vissuto. Già prima dell’inaugurazione era frequentato da ragazzi e bambini. Questo risultato è frutto di un lavoro corale, della collaborazione tra uffici, dirigenti, Rup e tecnici. Portare a termine un cantiere non è mai semplice, ma ci siamo riusciti». Qualche giorno fa con le nostre telecamere anche noi eravamo entrati nel parco, preso d’assalto e apprezzatissimo da bambini e famiglie.

Monteleone ha infine accennato un’altra inaugurazione ufficiale, quella della strada di San Pietro che avverrà domani: «Un cantiere che si trascinava da tempo. Stiamo pian piano restituendo alla città spazi e infrastrutture che le spettano, affrontando le difficoltà con determinazione».