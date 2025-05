Vibo, la Questura premia i migliori agenti e saluta chi va in pensione con una cerimonia di grande significato istituzionale

Alcuni istanti della premiazione

Questa mattina nell’Auditorium della Scuola allievi agenti “Andrea Campagna” di Vibo Valentia si è svolta una breve cerimonia per il conferimento dei premi al personale che si è maggiormente distinto, nel corso degli anni, nello svolgimento delle proprie mansioni e che non era stato possibile premiare in occasione del 173° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia si è svolta alla presenza del sottosegretario al ministero dell’Interno, Wanda Ferro; del prefetto della Provincia di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo; del vicedirettore della Scuola, delle organizzazioni sindacali, dei rappresentanti dell’Anps, dei funzionari della Questura e di una parte del personale della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile dell’Interno.

La cerimonia alla Scuola di Polizia

Dopo un breve indirizzo di saluto da parte del questore Rodolfo Ruperti e del sottosegretario Ferro, ha avuto inizio la cerimonia e gli stessi, unitamente al prefetto, hanno proceduto alla consegna delle ricompense ai dipendenti della Polizia di Stato che si sono distinti per meriti, nonché delle medaglie di commiato al personale posto in quiescenza. Al termine della cerimonia, il sottosegretario al ministero dell’Interno ed il prefetto, accompagnate dal questore, hanno visitato gli uffici della Questura e salutato il personale.