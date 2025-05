Riattivate le strisce blu, Soriano: «Servizio voluto dalla giunta Limardo, per ora impossibile tornare indietro»

«La sosta a pagamento tra le strisce blu è un servizio previsto e appaltato dalla precedente Amministrazione a cui l’Amministrazione Romeo ha dato seguito, ed allo stato attuale è impossibile, per legge, modificare qualsiasi condizione senza che l’Amministrazione comunale possa essere esposta ad un eventuale contenzioso con la ditta che ha vinto l’appalto». Mette le mani avanti l’assessore comunale al Commercio, Stefano Soriano, probabilmente per replicare alle lamentele degli esercenti che ritengono un deterrente la sosta a pagamento, che a Vibo mancava ormai da circa due anni.

«Sicuramente l’avvio della sosta a pagamento non troverà il favore di tutti i cittadini o di tutte le attività commerciali continua Soriano attraverso una nota stampa – tuttavia, è un servizio che era stata già previsto ed appaltato dalla precedente amministrazione e che la nostra amministrazione doveva portare a compimento. Nel corso dell’appalto sarà possibile concordare con il gestore delle modifiche sulla base delle eventuali problematiche che emergeranno, tuttavia ad oggi, ciò non è possibile. Oggi non possiamo, purtroppo, dare risposte diverse alle categorie che in questi giorni ci chiedono interventi, e ciò non per una mancanza di volontà da parte nostra ma perché siamo vincolati da un appalto e da tutto quanto la legge prevede in materia di appalti».

E ancora: «Personalmente credo che le soste a pagamento (tra l’altro a Vibo vi è una delle tariffe più basse d’Italia) possano essere utili tanto per la regolamentazione del parcheggio quanto per le attività commerciali in genere poiché in genere favoriscono soste brevi e quindi possibilità di reperire parcheggi nei pressi delle attività commerciali in cui ci si deve recare. Ovviamente è una mia opinione, che vedremo se sarà suffragata dai fatti, ma questo ce lo dirà soltanto il tempo».

Soriano, poi, coglie l’occasione per fare il punto e ricordare costi e modalità di pagamento. «Gli stalli a pagamento saranno 995 e saranno suddivisi tra Vibo Città e Vibo Marina. Sono stati installati sessanta parcometri in tutte le zone, dove vi sarà la sosta pagamento ed il biglietto costerà 50 centesimi per la prima ora. Alla prima ora verranno aggiunti 10 minuti, che saranno gratuiti, per cui con i primi 50 centesimi si potrà sostare per settanta minuti. Se si decide di sostare più di un ora si potrà pagare le singole frazioni di ora senza dover pagare ulteriori 50 centesimi. La tariffa giornaliera è pari a 4 euro e sarà possibile effettuare abbonamenti mensili al costo di 50 euro. Ad oggi è possibile pagare la sosta collegandosi al sito www.moveasimplepay.it e dal primo giugno sarà possibile utilizzare l’applicazione easy park per il pagamento della sosta».

Le aree interessate dalla sosta a pagamento sono a Vibo Città: via Dante Alighieri, Viale Kennedy, Via Protettì, Piazza Aldo Moro, Viale Matteotti, Via A. De Gasperi, Piazzale Adiacente via Omero, Via Roma, Corso Umberto, Via E. Gaglairdi, Largo Indipendenza, Via Colletta, Via Luigi Razza, Piazza del Lavoro, Via Terraveccchia Inferiore, Via Santa Maria dell’Imperio, Via S. Ruba, Via M. Albanese, Piazza Spogliatore, Via J. Palack, Via Potiri, corso Vittorio Emanuele III. A Vibo Marina sono interessate invece Via Emilia, Via Stazione, Via Vespucci, e via Senatore Parodi.

Per i residenti sarà possibile chiedere l’esenzione dal pagamento per una sola auto limitatamente alla via di residenza, tale procedura si potrà effettuare direttamente sul sito moveaserizi.com oppure presso gli uffici della Polizia Locale dove per il momento saranno insediati gli uffici della Società Movea, che successivamente aprirà una propria sede in città.

I residenti avranno inoltre la possibilità di avere un abbonamento alla tariffa di 25 euro per la seconda auto. Saranno esentati dal pagamento solo i veicoli delle forze di polizia ad ordinamento statale e locale, la protezione civile, le autoambulanze, i vigili del Fuoco, i veicoli dell’amministrazione Comunale appositamente reclamizzati e la prima auto dei residenti nella via di residenza. Il parcheggio sarà gratuito per i disabili.