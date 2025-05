Zungri e Zaccanopoli piangono Domenico Pugliese: il ricordo di un farmacista amico della gente e politico appassionato

Le comunità di Zungri e Zaccanopoli sono in lutto per la prematura scomparsa a 68 anni di Domenico Pugliese, stimato farmacista in servizio a Zaccanopoli ed ex figura di spicco della politica zungrese. I funerali si terranno oggi alle ore 17 nel Santuario di Maria Santissima della Neve a Zungri. E proprio a Zungri, suo paese d’origine, fu candidato a sindaco tre volte, (1999, 2004 e 2009) senza però riuscire a vincere le elezioni. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio e numerosi messaggi di ricordo da parte di amministratori, ex colleghi e cittadini che ne hanno apprezzato l’impegno professionale e politico. Il sindaco di Zungri, Serafino Fiamingo, ha espresso il suo dolore attraverso un toccante messaggio sui social: «Oggi Zungri perde una figura di grande valore, un uomo che ha segnato la politica locale con impegno e dedizione e che ha saputo distinguersi anche come stimato farmacista. Ho avuto il privilegio di condividere con lui battaglie politiche, momenti di confronto e di crescita, sempre nel rispetto reciproco e nella lealtà. La sua passione per il territorio e il suo spirito combattivo – ha sottolineato Fiamingo – resteranno un esempio per tutti noi. Porto con me il ricordo di un amico sincero, di un compagno di viaggio leale e di una persona che ha sempre anteposto il bene della comunità a tutto il resto. Il mio unico rammarico è non aver potuto mantenere la promessa di una cena dopo le votazioni, un momento che avrebbe suggellato ancora una volta la nostra amicizia e il rispetto reciproco. Ciao caro Mimmo, la tua presenza resterà viva nei nostri cuori e nella storia di Zungri».

Anche l’ex sindaco di Zungri, Franco Galati, ha voluto ricordare Domenico Pugliese, all’epoca suo rivale politico che tante battaglie ha affrontato con vigore in Consiglio comunale, con parole sentite: «Ricordo con affetto il dottore Mimmo Pugliese con il quale abbiamo condiviso, sia su posizioni diverse che su visioni comuni, tante battaglie politiche. È stato un “politico di razza”, che ha sempre lottato per il bene della comunità zungrese. In un certo momento storico è stato un avversario deciso ma leale. Con lui in Consiglio comunale la politica, intesa come servizio, era sempre al centro del dibattito. Voglio ricordare anche la sua umanità e disponibilità professionale nei confronti di tutti. Ci lascia una personalità importante e per me un amico che ho imparato ad apprezzare e conoscere nella sua sincerità e schiettezza. In tanti ne sentiranno la mancanza».

Un ricordo particolare arriva poi da Francesco Mazzeo di Zaccanopoli che, attraverso un post pubblico, ripercorre i primi anni del dottore Pugliese, farmacista nella comunità, sottolineando l’importanza di tale figura nel suo paese: «Arrivò in paese negli anni ’80, dopo un lungo periodo in cui a Zaccanopoli mancava la farmacia e le persone fronteggiavano tale vuoto come potevano. Per un certo tempo funzionò anche un banco farmaceutico, che rispondeva ai bisogni della popolazione. Il dott. Domenico Pugliese aprì la nuova farmacia e Zaccanopoli tornò ad avere un servizio regolare, come aveva sempre avuto fino a quando funzionò quella di don Sabatino. Come spesso accade, anche Mimmo incontrò simpatie e antipatie, in una relazione fisiologica e realistica che nulla toglie all’esperienza maturata tra lui e la comunità di Zaccanopoli, che senza dubbio penso si possa considerare un bilancio positivo di un trentennio di attività. Personalmente, non ho avuto una frequentazione regolare e assidua, ma quando mi capitava di essere in paese e di dovermi recare in farmacia, lo trovavo sempre gentile e disponibile, e non mancava mai di scambiare qualche battuta su vari argomenti, di interesse generale o locale. È davvero dispiaciuto che una vita ancora giovane ci abbia lasciato. Dispiace per la sua famiglia, alla quale indirizzo il sentimento sincero di cordoglio e, soprattutto, al figlio che continua l’attività; dispiace per il nostro paese, di cui era diventato una parte più che importante nel quotidiano di tutti noi, e dispiace molto non poter più incontrare una persona che, penso, possa essere annoverata tra gli amici, con la quale era sempre piacevole scambiare due parole».