Romeo rivendica la riapertura della strada che conduce a San Pietro e rilancia: «Diventerà il borgo delle fiabe»

Lo hanno atteso davanti all’ingresso del paese. Lì dove fino a qualche giorno fa c’era una barriera di cemento impediva il passaggio alle auto e l’ingresso nel borgo. Non più agguerriti, ma appagati nel vedere quella strada fresca d’asfalto che ancora emana un forte odore di bitume. All’appuntamento con il sindaco di Vibo, Enzo Romeo, una nutrita delegazione di cittadini di San Pietro, frazione della città capoluogo. Poco meno di 60 anime, isolate da 4 anni, da quando nell’ottobre del 2021, la strada venne giù tirata via dalla pioggia. Accanto al primo cittadino l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone, il Rup e consiglieri comunali.

È un giorno importante per la giunta Romeo. La soddisfazione è palpabile: «Dopo undici mesi siamo riusciti a portare a termine quello che la precedente amministrazione non è riuscita a fare». A loro discolpa, il sindaco Romeo parla dei problemi che hanno ostacolato i lavori, «a cominciare dalle interdittive antimafia che hanno colpito la ditta appaltatrice, situazione che ha rallentato inevitabilmente i lavori di messa in sicurezza».

Ma Romeo si prende il merito della conclusione dei lavori tra gli applausi dei suoi concittadini. Abitanti che ora attendono di vedere realizzato il progetto finanziato con il Pnrr per la riqualificazione della piazza e la trasformazione di questo pugno di case in un borgo turistico. «Con la strada chiusa i mezzi non riuscivano a raggiungere il cantiere. Ora si procederà con i lavori», assicura il sindaco.

«Abbiamo aperto giusto in tempo – prosegue -. La sera in cui gli operai hanno finito di asfaltare la strada principale, l’arteria secondaria, unico accesso al paese, è franata».

La riapertura dell’accesso primario da solo non basta. Lo sa bene il sindaco di Vibo Valentia che annuncia quello che definisce un sogno: «Trasformare San Pietro in un borgo delle fiabe. Immagino artisti di strada che realizzano murales e le giostre al centro della piazza. San Pietro diventerà un paese attrattivo per bambini e famiglie», promette. «Sì, ma non troppo bello, che poi arriva troppa gente», replica con malcelato sarcasmo una residente.

Ora l’attenzione di Romeo si sposta alla vicina Vibo Marina dove c’è un’altra opera che attende da tempo immemorabile di essere inaugurata: il sottopasso nei pressi della stazione. «L’Enel ha completato il tracciato. Dobbiamo solo asfaltare l‘ultimo tratto e tra 10 giorni sarà aperto», promette il sindaco.