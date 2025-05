Viabilità, depurazione e acqua: riunione in Prefettura con i sindaci per affrontare le criticità del Vibonese in vista dell’estate

Mitigare il più possibile le criticità del territorio vibonese – in particolare quelle concernenti viabilità, depurazione ed emergenza idrica – in vista dell’imminente stagione estiva. È la necessità su cui ha puntato l’attenzione il prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo nel corso dell’incontro che ha concluso il ciclo di riunioni della Conferenza provinciale permanente sezione Ambiente, territorio ed infrastrutture, convocate appositamente in vista dell’imminente stagione estiva per far fronte al rischio idraulico, incendi ed ambientale.

Dopo i primi due incontri con i comuni costieri e quelli del primo entroterra, l’ultima seduta ha visto al tavolo dei rappresentanti delle municipalità delle Serre. Alla seduta, presieduta dal prefetto Colosimo hanno partecipato il vicepresidente dell’Amministrazione provinciale, i tecnici di Anas, Sorical, Calabria Verde, nonché i rappresentanti dei comuni di Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Dasà, Dinami, Fabrizia, Gerocarne, Nardodipace, Pizzoni, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola e Vazzano. Presente per la Regione Calabria anche il direttore del Dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia.

Il quadro emerso, riporta una nota della Prefettura, ha confermato la necessità di ottimizzare al meglio le scarse risorse finanziarie dell’Amministrazione provinciale sui punti più critici della rete viaria. Al decespugliamento delle pertinenze stradali fornirà un contributo anche Calabria Verde che, previa stipula di apposita convenzione, sarà presente ed operativa anche per la pulizia degli alvei dei torrenti.

Per quanto riguarda lo stato della depurazione, è stato delineato un quadro che evidenzia diverse criticità. Accanto ad alcuni impianti di depurazione ben funzionanti, non è mancata la constatazione di zone prive di collegamento o caratterizzate da impianti insufficienti. Su questo punto, la Regione Calabria ha in programma diversi interventi: alcuni finalizzati alla manutenzione ordinaria o all’efficientamento degli impianti esistenti, altri diretti alla realizzazione ex novo di depuratori.

In tal senso, Siviglia ha rimarcato l’importanza del contributo dei Comuni per una corretta programmazione e pianificazione degli interventi. È stato evidenziato come una pianificazione urbanistica compiuta da parte degli enti locali costituisca il primo passo per la programmazione e lo sviluppo di un territorio che deve uscire dalla logica dell’emergenza.

Il prefetto ha infine ringraziato i sindaci per il contributo fornito, invitando tutti gli enti «a un migliore coordinamento sia in fase di programmazione che di esecuzione degli interventi operativi, nella convinzione che quanta maggiore sinergia vi sarà fra tutti gli attori in campo, tanto migliori saranno i risultati in termini di servizi per cittadini e turisti».