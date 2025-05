Capo Vaticano: sbancamento non autorizzato in area vincolata, scatta il sequestro dei carabinieri

Il cancello del villaggio Eden che impedisce di raggiungere la spiaggia e il parcheggio

Un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e sulla quale era in corso uno sbancamento non autorizzato è stata sequestrata dai carabinieri della Stazione di Spilinga. In particolare, il sequestro interessa un’area nel comune di Ricadi, precisamente a Capo Vaticano, non lontana dalla spiaggia di Grotticelle. Ad essere sanzionata per i lavori non autorizzati è stata la titolare di un villaggio turistico, già alle prese negli anni con ricorsi alla giustizia amministrativa che si sono conclusi nel febbraio scorso con due sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato la demolizione delle opere abusive che impediscono l’accesso ad una strada che conduce a un parcheggio pubblico del Comune di Ricadi e ad una delle spiagge più conosciute in Calabria (quella di Grotticelle) dove da anni è in parte impossibile accedere. Del sequestro i carabinieri hanno informato l’autorità giudiziaria di Vibo Valentia per le determinazioni di competenza. Al Comune di Ricadi, nel frattempo, si lavora per dare esecuzione alle due sentenze del Consiglio di Stato (quella contro la Daisy srl e contro Francesca Corrarello) e restituire così a residenti e turisti la possibilità di poter accedere al pubblico parcheggio ed alla pubblica spiaggia di Grotticelle anche dalla strada del villaggio Eden.

