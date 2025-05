Incidente a Sant’Onofrio, scontro frontale tra due auto: ci sono 4 feriti tra cui un bimbo di un anno

Tutti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. L'impatto lungo la strada provinciale numero 5 in direzione Vibo Valentia

Quattro persone, tra cui un bimbo di appena un anno, sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio a Sant’Onofrio. In particolare, sono rimaste coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale numero 5, in direzione Vibo Valentia.



Sul posto si sono portati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alle persone ferite: due donne, un uomo e un bimbo di un anno. Tutti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.