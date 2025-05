Un altro incidente si è verificato questo pomeriggio nel territorio vibonese, stavolta lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo. L’impatto ha coinvolto un furgone e un autotreno, nel tratto compreso tra gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio in direzione nord.

Ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente, nel quale sono rimaste ferite cinque persone. L’autostrada è temporaneamente chiusa nel tratto interessato, in prossimità del km 349,900.

Sul posto stanno operando le forze dell’ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Poco prima, un altro incidente si era verificato a Sant’Onofrio con lo scontro frontale tra due auto. Un sinistro che ha visto coinvolte quattro persone tra cui un bimbo di appena un anno finiti tutti in ospedale in codice giallo.