Vibo, cinghiali a passeggio anche in piazza Municipio. Colelli (Pd): «Ora basta, la Regione non può fingere che non esista il problema» – VIDEO

Un esemplare di grosse dimensioni filmato mentre scorrazzava in pieno centro. Il capogruppo dem porta la vicenda in prima commissione e chiede interventi immediati a tutela della sicurezza dei cittadini

Un cinghiale di grosse dimensioni a passeggio in piazza Municipio a Vibo Valentia, di notte. Sembrerebbe assurdo ma è pura realtà: è stato immortalato in un video finito poi su Tik Tok, che ha scatenato commenti sdegnati ma anche tanta ilarità. «Come vedete la piazza nuova è molto gradita», scrive un utente. «Ne hanno di spazio adesso, passeggiano anche i cinghiali», gli fa eco un altro.

Ma, battute a parte, quella che si trova a vivere la città di Vibo Valentia sembra essere una vera e propria emergenza ormai.

Nell’ultimo periodo sono stati diversi i casi di ungulati avvistati in centro città, persino in pieno giorno. Una problematica che il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Francesco Colelli, ha deciso di portare anche nelle sedi istituzionali. «Oggi in prima commissione consiliare ho sollevato il drammatico problema della presenza massiva di cinghiali nella nostra città. A tal proposito ho chiesto l’immediata convocazione degli uffici preposti della Regione Calabria in commissione, al fine di mettere in atto pronti interventi per garantire la sicurezza dei cittadini», ha spiegato l’esponente dem.

«Soprattutto con l’estate alle porte – ha aggiunto -, non si può pensare che grandi e piccini dovranno aver paura di uscire di casa nelle serate di caldo afoso. Non è più accettabile che la Regione Calabria finga che non ci sia un “problema cinghiali” sui territori», l’affondo contro la Cittadella.

E tornando a quella che è la situazione a Vibo, qualche giorno fa due esemplari – uno più grande e l’altro di dimensioni più contenute – sono stati filmati nella tarda serata all’interno del perimetro dell’ospedale Jazzolino, mentre si aggiravano indisturbati tra l’ingresso e la zona che ospita la camera mortuaria. E non è di certo la prima volta che i cinghiali si fanno vedere in zona ospedale.

Ancora più scalpore aveva suscitato, a inizio maggio, l’incursione cittadina di un ungulato visto scorrazzare tra piazza San Leoluca, Viale Regina Margherita e la Villa comunale. Alla fine, il cinghiale è stato abbattuto a colpi di fucile all’interno dello storico parco cittadino da un selecontrollore dell’Ambito territoriale di caccia appositamente intervenuto.