Soriano, presentato il progetto per la riqualificazione del cimitero comunale. Ecco i principali interventi previsti

L’amministrazione comunale di Soriano Calabro, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, non si ferma nel suo operato a quasi un anno dal suo insediamento e prosegue con i progetti previsti sul proprio taccuino. Il prossimo, infatti, riguarda l’efficientamento del cimitero per il quale sono previsti diversi lavori. Il progetto prevede interventi di rilevante impatto strutturale e logistico, articolati in più fasi per garantire un’efficace realizzazione delle opere.

Le varie tappe del progetto

Diversi dunque i lavori a progetto. Ecco i principali interventi previsti:

La prima fase del disegno progettuale prevede la demolizione delle pavimentazioni esistenti e la rimozione di eventuali massetti e vespai che non soddisfano gli attuali requisiti di sicurezza e funzionalità. Le operazioni di demolizione riguarderanno sia la zona centrale che la zona nuova del cimitero, con una superficie complessiva di circa 2105 metri quadri.

La seconda fase sarà incentrata sulla realizzazione di nuove pavimentazioni e opere in calcestruzzo. Nelle nuove aree, infatti, sarà realizzato un sistema di pavimentazione autobloccante, con lastre di calcestruzzo ad alta resistenza. La pavimentazione sarà posata su sottofondi idonei, compresi eventuali lavori di livellamento e compattazione del terreno. Parallelamente, sarà eseguito un getto in opera di calcestruzzo per realizzare le nuove strutture cimiteriali non strutturali, come basamenti per loculi e altre strutture di servizio. Il calcestruzzo utilizzato avrà una classe di resistenza c20/25, conforme alle normative di settore.

Si proseguirà poi con la realizzazione di strutture in cemento armato. Per garantire la durabilità e la sicurezza delle nuove strutture, in altre parole, sarà utilizzato del cemento armato per la realizzazione di loculi e altre infrastrutture. Alla fornitura e alla posa in opera di acciaio per cemento armato seguiranno le normative Uni in vigore. Le operazioni riguarderanno la zona centrale e la zona nuova, con una quantità totale di materiale prevista di circa 6483kg di acciaio.

Saranno poi installati arredi urbani, tra cui panchine in cemento e fontane, che contribuiranno a migliorare l’estetica e la fruibilità dell’area. Le panchine saranno realizzate in calcestruzzo armato-vibrato, progettate per resistere alle intemperie e ai segni del tempo. Le fontane saranno dotate di impianti di acqua potabile, con strutture in acciaio trattato e verniciato per resistere alla corrosione.

Infine, il progetto prevede anche il potenziamento del sistema di illuminazione esistente, con l’installazione di nuovi punti luce per garantire la sicurezza e la viabilità dell’area durante la notte. Inoltre, saranno posizionati cartelli di pericolo, divieto e obbligo, per migliorare la sicurezza all’interno dell’area cimiteriale.