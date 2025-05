Iole Martino e Alessia Rettura orgoglio del liceo Capialbi di Vibo: sul podio del concorso nazionale targato Danze Italia

Le studentesse della seconda classe a indirizzo coreutico si sono aggiudicate il primo posto nella categoria Neoclassico e il secondo nella categoria Contemporaneo. Premiate anche con le ambite borse di studio messe in palio

Alcuni scatti durante le performance al concorso nazionale

Eccezionale successo per le giovani danzatrici del liceo Vito Capialbi di Vibo Valentia. Le studentesse della seconda classe ad indirizzo Coreutico, Iole Martino ed Alessia Rettura, hanno brillato alla fase finale del prestigioso concorso nazionale “Danze Italia”, svoltosi recentemente nell’Auditorium del Massimo a Roma. L’evento è riconosciuto ai fini della nuova delibera Ras – Ex 1574 del Coni, che ne sottolinea il valore e l’ufficialità nel panorama della danza sportiva. Sotto la guida esperta e appassionata della loro insegnante Roberta Di Natale, Iole e Alessia hanno dimostrato talento, tecnica e una straordinaria presenza scenica, raggiungendo risultati di altissimo livello. Le due giovani promesse della danza vibonese si sono aggiudicate il primo posto nella categoria Neoclassico e il secondo posto nella categoria Contemporaneo. Per coronare ulteriormente le loro brillanti performance a Iole Martino e Alessia Rettura sono state premiate con le ambite borse di studio “Danze Italia”, un importante riconoscimento che apre le porte a future opportunità di formazione e crescita nel mondo della danza.

La dirigenza e l’intero corpo docente del liceo Vito Capialbi hanno espresso immenso orgoglio per questo straordinario traguardo. «Siamo fieri dei fantastici risultati che la nostra scuola riesce a raggiungere grazie alla dedizione, professionalità e amore di alunni e docenti», si legge in una nota dell’Istituto. Questo successo testimonia l’eccellenza del percorso formativo offerto dall’indirizzo Coreutico del liceo vibonese e l’impegno costante nel coltivare e valorizzare i talenti dei propri studenti.