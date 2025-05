Randagismo in Calabria: 29 associazioni (3 di Vibo) si uniscono nel progetto Ecta: «Situazione fuori controllo da 30 anni, istituzioni latitanti»

Contro la piaga trentennale del randagismo, in Calabria si leva ora un grido d’allarme unito e più forte: 29 Enti del Terzo Settore, attivi su tutto il territorio regionale nella tutela e protezione animale, hanno dato vita a E.C.T.A. – Enti Calabria Tutela Animali. «L’iniziativa – si legge nel comunicato stampa diramato dalle associazioni – nasce dalla profonda frustrazione per una situazione ormai fuori controllo e dalla volontà di imprimere una svolta definitiva, a quasi dieci anni dall’uccisione del cane Angelo a Sangineto», un evento che scosse le coscienze e che oggi funge da doloroso monito. I rappresentanti di Ecta, provenienti da ogni provincia calabrese, si dichiarano «pronti a instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni», troppo spesso percepite come «inefficienti e latitanti». L’obiettivo è ambizioso: «Affrontare con spirito collaborativo un fenomeno che “piaga e piega” la regione da oltre trent’anni, minando il benessere animale e gravando sulle casse pubbliche».

«Il randagismo è fuori controllo – denunciano i promotori di Ecta -. È un problema reale, figlio della mancanza di progettazione, prevenzione, interventi di sensibilizzazione pubblica e, purtroppo, della sistematica omessa applicazione della normativa vigente». La situazione descritta dal nuovo sodalizio è drammatica: un numero esorbitante di «”cani vaganti di proprietà“, lasciati incustoditi e liberi di riprodursi, si somma ai randagi che continuano a nascere per la mancata sterilizzazione e intervento sanitario. Questo circolo vizioso – sottolineano – alimenta le “prigioni chiamate canili“», strutture che, secondo Ecta, «ospitano da un minimo di 200 fino a oltre 3.000 cani, con un conseguente, insostenibile dispendio di denaro pubblico». Non meno grave, e finora colpevolmente trascurato, è il dramma del randagismo felino. «I gatti – sottolineano le associazioni – sono ancora meno tutelati, privi di strutture di accoglienza e primo soccorso adeguate, costretti a una vita di stenti e pericoli per le strade».

Prendendo dunque spunto dalla mobilitazione che ha portato al riconoscimento dello stato d’emergenza per la Sanità ospedaliera, Ecta si pone come «obiettivo primario il riconoscimento di uno stato di emergenza sanitaria in materia di randagismo. La strada sarà lunga e tortuosa – ammettono i volontari – ma pazienza e determinazione non mancano, unite alla speranza di poter cambiare lo stato delle cose una volta per tutte». Ecta, inoltre, apre le sue porte a tutte le associazioni di volontariato che operano per la tutela animale in Calabria e che ne condividono gli scopi: «Per contatti e adesioni – hanno poi fatto sapere – è possibile rivolgersi alla pagina social del coordinamento o scrivere all’indirizzo ectacalabria@gmail.com».

