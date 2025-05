Anche un elicottero per la piena riapertura della Ss 18, la soddisfazione del sindaco di Vibo: «Era importante finire prima dell’estate»

Entro una settimana dovrebbe essere ripristinato il doppo senso di marcia nel tratto della frana di marzo. Enzo Romeo ringrazia Anas per l’impegno profuso e sottolinea l’importanza dell’arteria per la mobilità vibonese

La Statale 18, nel tratto tra Vibo e la frazione Longobardi, si prepara a tornare alla piena normalità, con la riapertura del doppio senso di marcia prevista entro i primi di giugno, condizioni meteo permettendo. La strada, com’è noto, è rimasta chiusa per circa un mese, dopo che alcuni grossi massi si sono abbattuti sulla carreggiata alla fine di marzo. Poi, il 16 aprile, il tratto interessato dai lavori di messa in sicurezza realizzati dall’Anas, è stato riaperto, ma un senso unico alternato regolato da un semaforo. Ora, entro una settimana, la normale viabilità dovrebbe essere ripristinata.

«Un risultato significativo – si legge in una nota del Comune – che corona il notevole impegno e la fattiva collaborazione tra il Comune di Vibo Valentia e Anas, volto a risolvere in tempi record la problematica della caduta massi. I lavori, curati da Anas, hanno visto l’utilizzo innovativo dell’elicottero per il trasporto dei materiali, principalmente reti corticali destinate al contenimento e rinforzo del costone. Questa metodologia ha permesso di accelerare notevolmente i tempi, comprimendo in un solo giorno un’operazione che avrebbe altrimenti richiesto almeno quindici giorni».

Soddisfatto il sindaco, Enzo Romeo, che recentemente aveva sollecitato la conclusione dei lavori, sottolineando l’importanza della principale arteria che collega la città capoluogo con la costa. «La sensibilità e la prontezza dimostrate da Anas – continua la nota del Comune – in particolare grazie al responsabile area gestione reti, Arch. Domenico Curcio e al capo struttura, Ing. Francesco Caporaso, sono state determinanti per l’efficacia dell’operazione».

«Questo è un risultato positivo per l’intera città e il territorio vibonese – ha concluso il sindaco -. La Statale 18 rappresenta l’unico collegamento tra il centro e le nostre frazioni marine, ed è di fondamentale importanza sia per la mobilità quotidiana dei nostri cittadini che per il flusso turistico, ora che è in avvio la stagione estiva. Evitare effetti negativi sull’economia turistica locale e sui cittadini era la nostra priorità. Un esempio concreto di come la sinergia tra enti possa produrre risultati rapidi ed efficaci nell’interesse della comunità».