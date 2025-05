Donazione di sangue a Vibo Marina: le Forze dell’ordine unite per la vita con l’Avis di Pizzo

Una risposta calorosa, quella degli uomini e delle donne in divisa, che hanno raggiunto il porto per donare

Questa mattina, al porto di Vibo Marina si è svolta un’iniziativa che ha unito le divise della Repubblica sotto il segno della difesa della vita. Prefettura, Capitaneria di porto, Forze di polizia e Vigili del fuoco hanno risposto all’appello dell’Avis comunale di Pizzo, dando vita ad una mattinata dedicata alla donazione del sangue.

Al centro dell’iniziativa, c’è l’uniforme. Non solo quello che distingue un corpo dello Stato, ma quella invisibile della solidarietà e dell’altruismo, che lega chi sceglie ogni giorno di mettersi a disposizione degli altri. La proposta è arrivata dal presidente della sezione Avis di Pizzo, Maria Stella Grillo, ed è stato subito accolta con convinzione dal Capitano di Fregata Guido Avallone, comandante della Capitaneria di porto, che ha fatto da moltiplicatore: il coinvolgimento è stato esteso a tutti i corpi armati e di emergenza presenti nella provincia.

C’era anche Daniele Vallet, volontario Avis della Valle d’Aosta, impegnato in un viaggio a pedali lungo la penisola per promuovere non solo la cultura della donazione, ma anche la mobilità sostenibile e una visione del futuro più consapevole e solidale.

Una risposta calorosa, quella degli uomini e delle donne in divisa, che hanno raggiunto il porto per donare. Con loro anche il vice prefetto, Giovanni Todini, accolti dai volontari tra l’autoemoteca e il gazebo allestiti per l’occasione.

«Un successo di partecipazione – ha dichiarato il Capitano Avallone – che conferma l’altruismo e la sensibilità di tutti gli uomini e le donne in divisa, sempre al fianco dei cittadini, anche nella solidarietà. Desidero ringraziare Maria Stella Grillo, tutti i volontari Avis e i colleghi che hanno aderito all’iniziativa, il cui contributo sarà di sicuro aiuto per la vita di chi sta attraversando momenti di difficoltà. Un sentito ringraziamento al Prefetto, al Questore, ai Comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di finanza e Vigili del Fuoco nonché al Comandante della Polizia locale di Vibo Valentia, per aver accolto l’iniziativa estendendo l’invito di partecipazione al proprio personale».