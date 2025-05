Giornata dei bambini scomparsi, la campagna della Polizia: un presidio nell’area di servizio Pizzo Est dell’A2 per sensibilizzare e prevenire

Gli agenti di Polizia nei pressi dello svincolo di Pizzo Est

Ieri si è celebrata la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni unite, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno che colpisce il mondo dell’infanzia, anche a livello internazionale. «Al fine di tenere alta l’attenzione su questo fenomeno, ieri mattina – si legge in un comunicato stampa -, presso la stazione di servizio Pizzo Est dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, personale dell’Ufficio minori della divisione Anticrimine, della Polizia scientifica e della sezione di Polizia stradale ha distribuito agli automobilisti in sosta opuscoli e volantini, con il precipuo scopo di sensibilizzare su questa importante tematica, aiutare a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, sottolineando l’importanza di rivolgersi sempre alle forze di Polizia. Grande è stata la partecipazione e l’interesse che l’iniziativa – conclude poi la nota stampa – ha suscitato in chi si è fermato presso il gazebo allestito dagli agenti di Polizia di Stato della Questura e il camper della Polizia stradale. La Polizia di Stato è costantemente impegnata nel prevenire e fronteggiare questo fenomeno. In queste circostanze è fondamentale la tempestività per provare ad avere maggior successo nella ricerca degli scomparsi».