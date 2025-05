Sanità Vibo, Conferenza dei sindaci senza Occhiuto: Romeo dà manforte a Mammoliti e chiede a Giordano di rimandare

Il sindaco della città capoluogo torna sulle dichiarazioni del consigliere dem che ha visto la contestuale convocazione del Consiglio regionale come una scusa offerta al governatore per non partecipare

Il sasso nello stagno l’ha lanciato Raffaele Mammoliti. Strano, si è detto il consigliere regionale del Pd, che il Consiglio regionale venga convocato proprio nel giorno della Conferenza dei sindaci della provincia vibonese, chiamati ad affrontare lo spinosissimo tema della sanità. Per Mammoliti, basta fare due più due per ventilare una mossa strategica da parte del centrodestra per togliere le castagne dal fuoco al presidente Occhiuto e offrirgli su un piatto d’argento una scusa per non essere presente ed evitare di diventare il bersaglio politico in un’arena senza dubbio difficile. La replica del sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, presidente della Conferenza dei sindaci, è stata vemente e indignata, parlando di un clima torbido creato ad arte.

È ora la volta del sindaco Romeo, che ai nostri microfoni dà manforte a Mammoliti: «Mammoliti probabilmente dice una grande verità quando sostiene che non è una coincidenza la convocazione del Consiglio regionale nello stesso giorno della Conferenza dei sindaci. Ecco perché credo che il presidente Giordano dovrebbe valutare di rimandare l’assemblea per consentire ai consiglieri regionali e al governatore di partecipare. Ma è una decisione che spetta solo a lui». Parole che difficilmente faranno breccia: «Se la Conferenza si terrà – conclude Romeo -, mi auguro che i miei colleghi sindaci assumano una posizione seria e inequivocabile sulle criticità che caratterizzano la sanità vibonese, dettando linee precise su cui lavorare. Se questo non accadrà sarà la solita Conferenza dei sindaci che non porta a nulla».