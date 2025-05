Tropea, dal Comune via al maxi recupero dell’Imu non versata negli anni 2020 e 2021 per 1,2 milioni di euro: in arrivo 2.138 cartelle

Il Comune di Tropea avvia una massiccia operazione di recupero dell’Imposta municipale propria (Imu) non versata o versata parzialmente per le annualità 2020 e 2021. Con due distinte determine l’Ente ha varato l’emissione di un totale di 2.138 avvisi di accertamento. L’importo complessivo da incassare supera gli 1,2 milioni di euro. «A seguito dei controlli sui versamenti effettuati – si legge in entrambe le determine -, sono stati riscontrati mancati o irregolari pagamenti da parte di 1.114 contribuenti». Per questi ultimi, l’Ufficio finanziario ha elaborato altrettanti avvisi di accertamento per un «importo totale di 659.699,00 euro, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica». L’azione si fonda sul Regolamento comunale Imu approvato a luglio 2020 e sulle aliquote per l’anno 2020 stabilite, di conseguenza, con delibera di Consiglio comunale, «oltre che sui valori delle aree edificabili determinati con deliberazione della giunta n. 104 del 03/07/2020».



Parallelamente, sull’Imu dovuta per l’anno 2021 i controlli degli Uffici comunali hanno portato all’individuazione di «1.024 contribuenti con posizioni irregolari». Gli avvisi di accertamento elaborati per questa annualità ammontano a un totale di 554.204,00 euro, cifra che include anch’essa imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica. Entrambe le procedure di accertamento sono state «avviate nel rispetto dei termini previsti dalla Legge 296/2006, che fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento il limite per la notifica degli atti». Il Comune si riserva comunque la facoltà di «formulare ulteriori liste di carico» qualora emergessero «maggiori importi dovuti o altre irregolarità».