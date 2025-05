Omicidio a colpi di pistola nel Cosentino: 59enne freddato davanti un’autofficina

Omicidio nel tardo pomeriggio di oggi a Cetraro, nel Cosentino. La vittima è il cinquantanovenne Pino Corallo di Cetraro, meccanico con precedenti penali. È stato freddato a colpi di pistola davanti a un’officina lungo la strada statale 18, a pochi minuti dalla sua abitazione. Era tornato in libertà da poco dopo aver scontato una condanna ai domiciliari.

Secondo una prima ricostruzione, l’agguato sarebbe stato compiuto da due persone giunte davanti all’officina a bordo di una moto T-Max. Il soggetto seduto dietro, ha sparato cinque o sei colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto al torace la vittima uccidendolo sul colpo. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di armi e di stupefacenti e per ricettazione.

Sul luogo dell’omicidio sono presenti i carabinieri della caserma di Cetraro, della compagnia di Paola e del Nucleo investigativo di Cosenza. Da Paola, inoltre, è in arrivo il pubblico ministero di turno.

Nel 2018 Corallo era stato fermato in autostrada, nei pressi di Palmi, con a bordo un chilo di cocaina. Nei giorni scorsi, il Tribunale gli aveva sequestrato un garage adibito a deposito di gomme.



