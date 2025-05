Ricadi, i vigili del fuoco e gli speleologi del Saf salvano una capretta in difficoltà su una scogliera a strapiombo

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ricadi ieri è intervenuta in località Baia di Riaci, nella frazione di Santa Domenica di Ricadi, per salvare una capretta rimasta intrappolata su una scogliera a strapiombo. L’intervento si è reso necessario quando alcune persone hanno segnalato la presenza dell’animale in difficoltà, a circa 40 metri di altezza dal livello del mare. Il personale dei Vigili del fuoco, con operatori del gruppo Speleo alpino fluviale (Saf), ha immediatamente dato il via alle operazioni di soccorso, valutando la complessità della situazione. Data la posizione pericolosa e la difficoltà di accesso, «si è reso necessario richiedere il supporto di personale specializzato in ambienti estremi, in possesso di livelli avanzati di abilitazione al recupero in contesti complessi. Con delle manovre tecniche e specifiche – si legge nel comunicato stampa dei Vigili del fuoco -, gli operatori sono calati per circa 60 metri, mettendo in sicurezza l’area e recuperando l’animale senza alcun danno».