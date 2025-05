Spaccio di stupefacenti: assolto in Cassazione 34enne di Rombiolo

Giuseppe Navarra

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza che dichiarava la prescrizione rimediata in appello da Giuseppe Navarra, 34 anni, di Pernocari (frazione di Rombiolo) per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Erano stati gli avvocati Giovanni Piccolo e Francesco Schimio ad impugnare in Cassazione la sentenza di secondo grado al fine di ottenere l’assoluzione con formula piena in favore del proprio assistito facendo valere le ragioni per le quali Giuseppe Navarra era stato già assolto in primo grado dal gup del Tribunale di Vibo Valentia. In appello, in accoglimento di una richiesta del pm, era invece scattata la prescrizione del reato. La Cassazione ha quindi ora annullato senza rinvio la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro dichiarando la declatoria della prescrizione e ritenendo così la contestazione non sussistente per la formulazione del reato.